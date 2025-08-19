33.7 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Segrega in casa il compagno e lo minaccia di morte: ventenne in carcere

I carabinieri hanno staccato la luce all'abitazione per interrompere la situazione: il giovane è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Segrega in casa il compagno e lo minaccia di morte: ventenne in carcere
Segrega in casa il compagno e lo minaccia di morte: ventenne in carcere (foto carabiniri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PORCARI – In carcere per sequestro di persona e maltrattamenti. 

Lunedì pomeriggio, a Porcari, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lucca hanno arrestato un 20enne italiano, disoccupato, residente a Viareggio, in quanto ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 

Alle 13,30 i carabinieri della Sezione radiomobile di Lucca sono intervenuti nell’abitazione di un 33enne, in quanto i familiari di quest’ultimo avevano segnalato tramite il numero d’emergenza 112, che si trovava in una situazione di pericolo. Giunti sul posto, due equipaggi dei militari dell’arma hanno suonato ripetutamente al citofono e bussato insistentemente alla porta di casa, senza avere alcuna risposta.

Dopo avere avuto conferma da alcuni vicini di casa che i due giovani erano all’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno tolto la corrente alla casa, con l’intento di fare uscire gli occupanti. Dopo alcuni minuti è uscito il 33enne, che alla vista dei militari dell’arma ha chiwsto aiuto, riferendo che il giovane amico con il quale aveva una relazione lo aveva segregato in casa e lo aveva minacciato ripetutamente di morte qualora avesse tentato la fuga.

Successivamente, negli uffici del Cortile degli Svizzeri, il 33enne ha denunciato che dallo scorso mese di febbraio era vittima di maltrattamenti da parte del 20enne, che lo aveva sottoposto a continue violenze psicologiche, minacce, danneggiamenti dell’auto e percosse, che si sono concluse con l’ennesima aggressione fisica, nel corso della quale la presunta vittima sarebbe stata minacciata con un coltello al collo, percossa con un manganello e poi segregata in casa, situazione dalla quale è riuscito ad uscire solo grazie all’intervento dei carabinieri. Nel corso delle perquisizioni eseguite, i carabinieri hanno trovato diversi coltelli e un manganello. 

Considerata la gravità dei fatti i carabinieri, dopo avere informato il pm di turno, hanno propceduto all’arresto del giovane, che è stato accompagnato al carcere di Lucca e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria,.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
33.7 ° C
33.8 °
29.9 °
33 %
5.1kmh
20 %
Mar
31 °
Mer
33 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (18)carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)incidente (13)incendio (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati