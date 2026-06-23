Sicurezza in Versilia, controlli a tappeto della Polizia: tre arresti e oltre mille persone identificate

FORTE DEI MARMI – I controlli intensificati in Alta Versilia da parte della Polizia di Stato hanno portato, nell’arco di poco più di una settimana, a tre arresti, diverse misure di allontanamento e all’identificazione di oltre mille persone. Le operazioni, coordinate dal Commissariato di Forte dei Marmi, si sono concentrate sul contrasto ai reati contro il patrimonio e sulla sicurezza pubblica, avvalendosi del supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e della Polizia Locale.

Tra gli episodi di maggior rilievo figura l’arresto, avvenuto il 12 giugno, di un cittadino nordafricano proveniente dal Portogallo. L’uomo è accusato di aver derubato un turista irlandese mentre quest’ultimo rientrava in albergo in bicicletta: dopo averlo costretto a scendere dal mezzo, il giovane, affiancato da un complice, gli ha strappato dal polso un orologio Patek Philippe per poi tentare la fuga. Tre giorni più tardi, il 15 giugno, gli agenti hanno fermato un cittadino marocchino ritenuto responsabile di una serie di furti mattutini ai danni dei commercianti della zona.

Il terzo arresto risale invece al 21 giugno e riguarda la tutela delle vittime di violenza. Un cittadino italiano è stato sorpreso dalle volanti nei pressi di un locale frequentato dalla sua ex compagna durante l’orario dell’aperitivo. L’uomo ha così violato il divieto di avvicinamento disposto dal giudice nell’ambito di un procedimento per atti persecutori, finendo in manette.

Le attività di monitoraggio stradale hanno permesso di intercettare anche l’autore di un investimento avvenuto nella frazione di Fiumetto. Il 20 giugno le pattuglie hanno individuato e fermato il conducente e due passeggeri a bordo dell’auto coinvolta, consegnandoli poi ai Carabinieri per i provvedimenti del caso.

Sul fronte della prevenzione, le forze dell’ordine hanno allontanato alcuni soggetti ritenuti pericolosi attraverso lo strumento del ‘foglio di via’, un provvedimento che vieta il ritorno all’interno di un confine comunale. Due di questi divieti sono stati emessi a Forte dei Marmi: uno dei destinatari, con precedenti penali, è stato bloccato da agenti in borghese vicino a una villa dove poco prima era stata tentata una grave truffa telefonica contro una famiglia in vacanza. Una misura analoga è stata richiesta per il comune di Pietrasanta nei confronti di un giovane italiano, resosi protagonista di comportamenti minacciosi all’esterno di un locale da ballo.

Complessivamente, il piano di sicurezza attuato tra il 12 e il 21 giugno ha portato alla verifica di 296 veicoli e all’identificazione di 1.039 persone.