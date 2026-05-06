Truffa da 30mila euro sventata alle Poste di Lucca

LUCCA – Truffa sventata alle Poste di Lucca grazie alla prontezza del personale dell’ufficio postale di Lucca Centro, che nei giorni scorsi è riuscito a evitare un raggiro da circa 30mila euro ai danni di un cliente.

L’uomo si era recato allo sportello convinto di dover restituire una somma di denaro ricevuta erroneamente sul proprio conto. Alcuni dettagli emersi durante la richiesta di bonifico, però, hanno insospettito gli operatori dell’ufficio postale, che hanno deciso di approfondire la situazione prima di autorizzare l’operazione.

Dalle verifiche effettuate sarebbe emerso un sofisticato tentativo di truffa. Secondo quanto ricostruito, i malintenzionati avrebbero inizialmente contattato la vittima per ottenere credenziali personali e codici di sicurezza temporanei. Una volta entrati in possesso delle informazioni, avrebbero movimentato il denaro tra strumenti intestati allo stesso cliente, simulando poi un accredito errato.

Successivamente i truffatori avrebbero contattato nuovamente l’uomo, convincendolo della necessità di restituire immediatamente la cifra tramite bonifico. Per aumentare la pressione psicologica, sarebbe stato inviato anche un messaggio nel quale si faceva riferimento al possibile blocco del conto corrente in caso di mancata esecuzione dell’operazione.

Proprio questo elemento avrebbe fatto scattare ulteriori controlli da parte del personale delle Poste di Lucca, che ha compreso come qualcosa non tornasse nella ricostruzione fornita. A quel punto il cliente è stato invitato a interrompere immediatamente la procedura e a non effettuare alcun trasferimento di denaro.

L’uomo ha quindi rimesso in sicurezza le somme presenti sul libretto postale e, come misura precauzionale, ha provveduto a modificare pin e credenziali di accesso. Gli è stato inoltre consigliato di rivolgersi alle autorità competenti per formalizzare una denuncia.

L’episodio conferma come le truffe telefoniche e digitali continuino a colpire anche attraverso meccanismi psicologici studiati per generare ansia e urgenza nelle vittime. In molti casi i malintenzionati si presentano come operatori bancari o addetti antifrode, cercando di convincere le persone a eseguire trasferimenti rapidi di denaro.

La truffa sventata alle Poste di Lucca evidenzia ancora una volta l’importanza di verificare sempre richieste sospette e di confrontarsi direttamente con operatori qualificati prima di autorizzare movimenti di denaro.