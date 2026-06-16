Viareggio, allacci abusivi alla rete elettrica: la Guardia di Finanza denuncia due persone

VIAREGGIO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, in collaborazione con i tecnici di Enel-Distribuzione, hanno individuato due casi di prelievo illecito di corrente elettrica nel territorio di Viareggio. L’operazione, sviluppata nell’ambito dei controlli contro le frodi sulle accise energetiche, ha portato al deferimento di due persone alla Procura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato.

Il primo controllo ha riguardato una struttura commerciale, nello specifico un capannone utilizzato per l’allevamento di cani di razza. I sistemi di monitoraggio della rete avevano evidenziato consumi elettrici eccessivamente bassi rispetto alle dimensioni dell’attività. Durante l’ispezione, le Fiamme Gialle hanno riscontrato che i dispositivi elettrici dell’immobile rimanevano in funzione anche dopo lo spegnimento programmato del quadro generale. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di scoprire un cavo interrato che collegava la struttura direttamente alla rete nazionale, escludendo la misurazione del contatore privato. Oltre all’illecito penale, sono state avviate verifiche di natura fiscale sull’allevamento. L’attività presenta infatti anomalie finanziarie dovute al divario tra l’esiguità dei redditi dichiarati e il volume delle vendite dei cani, i cui dati sono stati estratti tramite la sezione Toscana dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

A pochi giorni di distanza, un secondo intervento con le medesime modalità è stato eseguito presso un’area adibita a ricovero per camper. Anche in questo caso il proprietario del terreno aveva predisposto un collegamento abusivo, connettendo un cavo direttamente a una cassetta stradale di Enel-Distribuzione collocata sulla via pubblica. L’allaccio serviva ad alimentare tre unità abitative mobili senza registrare la spesa energetica.

I riscontri si sono conclusi con il sequestro di tutto il materiale impiegato per realizzare i bypass informali e con la contestazione dei consumi stimati per gli ultimi cinque anni, comprensivi delle imposte sui consumi non versate. La Guardia di Finanza ha provveduto a segnalare la situazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ente sarà incaricato di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che, in base alle norme vigenti, può variare da una a dieci volte il valore dell’accisa evasa sull’energia sottratta.