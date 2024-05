Getting your Trinity Audio player ready...

BARGA – Da Barga all’Ajax: Farioli, tecnico filosofo sulla panchina di Cruijff

Da Barga all’Ajax, il toscano Francesco Farioli è il primo italiano allenatore della società di Amsterdam.

Farioli: “Sono felice di essere qui ad Amsterdam e, insieme agli altri membri dello staff, ci dedicheremo con tutto il cuore. Vogliamo riconnetterci con il dna del club, puntando a portare nuova energia con un modo positivo di lavorare e pensare Sono consapevole che c’è molto lavoro da fare, ma abbiamo già iniziato a prepararci. Non vogliamo perdere tempo a prepararci per la nuova stagione e riportare l’Ajax al livello a cui appartiene”.

La società olandese via X: “Benvenuto ad Amsterdam Francesco”

Francesco Farioli, nato nel 1989 a Barga, Lucca, originario della Valdinievole, ha firmato un contratto triennale con l’Ajax del leggendario Johan Cruijff da 11 giugno 2024 al 30 giugno 2027 ed è stato presentato dalla società alla Cruijff Arena.

Laureato in filosofia all’Università di Firenze con la tesi ‘Filosofia del gioco: l’estetica del calcio e il ruolo del portiere’, Farioli arriva dal Nizza.

Con sé porta gli assistenti Felipe Sanchez Mateos e Daniele Cavalletto.

Come portiere, dopo gli esordi nel Margine Coperta, società di Massa e Cozzile, Pistoia, ha allenato come vice alla Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo. Dal 2017 al 2020, in qualità di preparatore dei portieri, affianca l’allenatore Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo. Nel 2020 in Turchia, dove nel 2021-22 è primo allenatore al Fatih Karagumruk di Istanbul. Poi Alanyaspor. Poi il Nizza.

Il comunicato ufficiale dell’Ajax.

“Francesco Farioli diventerà l’allenatore della prima squadra dell’Ajax. L’allenatore ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2009 nei settori giovanili di diversi club italiani. Dal 2015 al 2017 ha lavorato come preparatore dei portieri in Qatar. Ha ricoperto lo stesso ruolo nei club di Serie A Benevento Calcio e US Sassuolo Calcio. A metà del 2020, Farioli è stato nominato assistente allenatore dell’Alanyaspor turco. Nella primavera del 2021 è diventato capo allenatore del Fatih Karagümrük, giocando nella Süper Lig turca. Questo lo ha reso il più giovane allenatore di sempre in un campionato turco. Farioli è diventato capo allenatore dell’Alanyaspor nel 2021, dove in precedenza aveva ricoperto il ruolo di assistente. A metà del 2023, Farioli è stato nominato capo allenatore dell’OGC Nice francese, con cui ha concluso al quinto posto della Ligue 1″.