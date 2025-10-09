23.3 C
Jasmine Paolini ai quarti di finale del Wta 1000 di Wuhan, Tauson ritirata

Con il forfait della danese l'atleta azzurra si qualifica e si prepara a incontrare Swiatek o Bencic nel prossimo turno

Sport
REDAZIONE
Jasmine Paolini
Foto di: IG / Jasmine Paolini
Jasmine Paolini conquista i quarti di finale al Wta 1000 di Wuhan, confermando l’ottimo feeling con il torneo cinese: per il secondo anno consecutivo l’azzurra raggiunge le migliori otto dell’Hubei. Il successo arriva dopo il ritiro di Clara Tauson, numero 12 del seeding, all’inizio del terzo set a causa di un infortunio all’adduttore destro. La partita si è chiusa sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in un’ora e 35 minuti.

Il match si era aperto in favore della danese, che ha dominato il primo set, conquistando due break e concedendo solo sei punti alla battuta. Paolini ha faticato a trovare ritmo, ma nel secondo parziale è riuscita a invertire l’inerzia del match. La danese ha iniziato a mostrare i primi segnali di difficoltà fisica, costringendo all’intervento del medical time-out. Jasmine ha approfittato della situazione, chiudendo il set con un netto 6-1 in soli 32 minuti.

Il terzo set è iniziato con Tauson ancora in campo, ma dopo aver subito un break nel quarto game la danese ha deciso di ritirarsi. Con questo risultato, Paolini si prepara ad affrontare venerdì Belinda Bencic o Iga Swiatek nel suo secondo quarto di finale consecutivo a Wuhan.

© Riproduzione riservata

