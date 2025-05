Trionfo Paolini agli Internazionali d’Italia: battuta in due set la Gauff

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNI DI LUCCA – Gli internazionali d’Italia parlano toscano, più precisamente lucchese, con Jasmine Paolini.

La tennista di Bagni di Lucca ha vinto, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al ministro dello sport Andrea Abodi, gli Internazionali d’Italia di tennis.

Ha battuto con il sonoro punteggio di 6-4, 6-2, l’americana Coco Gauff.

Domani (18 maggio) Paolini in campo per il bis nel doppio, di cuo è campionessa olimpica, con Sara Errani. Affronterà la coppia composta da Kudermetova e Mertens.

“Complimenti a Jasmine Paolini – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – per la vittoria agli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis che si gioca in Italia. Dopo questo torneo Jasmine salirà al quarto posto della classifica mondiale, una posizione che aveva già raggiunto lo scorso anno e il suo miglior risultato in carriera”.

“Con il tuo sorriso di chi non molla mai – prosegue Giani – con questa vittoria hai scritto la storia del tennis e l’hai scritta con il cuore. Grinta, eleganza, passione: sei l’orgoglio dell’intera Toscana che oggi esulta con te”.

“Immensa Jasmine Paolini! Con il sorriso e la determinazione di chi non molla mai, ha scritto una pagina straordinaria dello sport italiano. La vittoria agli Internazionali d’Italia è il frutto di grinta, talento e passione: un trionfo conquistato punto dopo punto, con il cuore – aggiunge il presidente del consiglio comunale Antonio Mazzeo – Sei l’orgoglio dell’intera Toscana, che oggi esulta con te una vittoria emozionante che entra nella storia, sotto gli occhi del Presidente Mattarella. Bravissima Jasmine, campionessa dentro e fuori dal campo.”