Viareggio apre gli Assoluti d’Italia di Enduro: vince Zachary Pichon

VIAREGGIO – Si è appena concluso il weekend che ha visto protagonista la cittadina della Versilia con la prima tappa degli assoluti d’Italia di enduro 2026, appuntamento che ha aperto ufficialmente la nuova stagione del campionato nazionale.

La località versiliese ha ospitato la gara inaugurale della competizione, richiamando oltre 150 piloti iscritti provenienti da diverse nazioni europee, oltre a numerosi appassionati che hanno seguito le prove speciali tra il lungomare e l’entroterra.

I piloti partivano dai paddock allestiti in piazza Maria Luisa per affrontare un percorso di circa 40 chilometri, organizzato dal Moto Club Versilia Corse, con quattro prove speciali: il Cross Test della Spiaggia di Viareggio, il Cross Test di Magazzeno (Camaiore), l’Enduro Test alla Gulfa (Massarosa) e l’Extreme Test.

Le condizioni del terreno hanno reso la gara particolarmente impegnativa. Il Cross Test sulla spiaggia presentava un fondo sabbioso profondamente scavato dal passaggio delle moto, mentre nelle prove dell’entroterra il terreno risultava più tecnico e compatto, con tratti misti tra terra, radici e pietre che hanno messo alla prova precisione e resistenza dei piloti.

A conquistare la vittoria è stato il francese Zachary Pichon, in sella alla Tn 300 4T, autore di una gara molto solida nelle prove speciali che gli ha permesso di precedere Andrea Verona, più volte campione italiano, e il britannico Brad Freeman, nove volte campione del mondo di enduro.

Da segnalare anche le prestazioni di Kevin Cristino (Husqvarna) e Pietro Scardina (Tm), vincitori rispettivamente delle categorie Junior e Youth.

La prova versiliese ha così dato il via alla stagione 2026 degli assoluti d’Italia, che nelle prossime settimane proseguirà con le altre tappe del calendario nazionale, tra cui quella in programma a Pomarance nell’ultimo weekend di marzo.