Cade mentre cerca funghi in Lunigiana, 33enne si frattura il femore

PONTREMOLI – Cade mentre cerca funghi in Lunigiana, ferito 33enne della Lombardia.

Lungo intervento di recupero nella notte di un uomo di Cernusco sul Naviglio, andato a cercare funghi a Codola di Sotto, una località impervia del comune di Pontremoli.

L’uomo è caduto su un sentiero e ha riportato la frattura di femore.

La chiamata dei soccorsi è arrivata intorno alle 19,30, il recupero è stato ultimato circa alle 2 di notte. Per recuperare il ferito sono intervenuti Soccorso Alpino, automedica, ambulanza, elicottero della Marina che ha verricellato ferito e soccorritori, li ha portati fino a Luni e di lì poi il trasporto su gomma all’ospedale Apuane.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso a causa della grave frattura patita.