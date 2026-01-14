Certificati di invalidità civile in cambio di denaro: cinque arresti a Massa

MASSA – Nelle prime ore della mattinata di oggi (14 gennaio) militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di carabinieri di Massa Carrara, coadiuvati nella fase esecutiva da personale dei reparti dipendenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Massa, su richiesta della procura nei confronti di cinque indagati, due dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e tre degli arresti domiciliari.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di avere, con condotte reiterate, nell’ambito di procedure volte al riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento di benefici assistenziali previdenziali e lavorativi, posto in essere indebiti favoritismi in cambio della corresponsione di somme di denaro.

In particolare, le complesse indagini coordinate dalla procura, iniziate nel dicembre 2024, hanno permesso di individuare e ricostruire numerosi episodi in relazione ai quali sono stati raccolti gravi indizi a carico di un medico legale in servizio all’Asl di Massa, accusato di avere sfruttato il proprio ruolo interno alla commissione di valutazione medico collegiale, di cui egli è dirigente, per influenzare e indirizzare l’esito delle pratiche sanitarie. È emersa, inoltre, la complicità, in più occasioni, di una dottoressa, cui è addebitata anche la redazione di falsa certificazione medica, di altri tre che si ritiene fungessero da intermediari. I privati beneficiari, la cui posizione è tuttora oggeto di accertamenti, saranno ascoltati nei prossimi giorni.

I militari, coadiuvati da personale di polizia giudiziaria in servizio in procura, diretti dal sostituto procuratore titolare del’indagine, presente alle operazioni, nella mattinata odierna hanno inoltre eseguito una serie di perquisizioni, in diversi uffici pubblici e nelle abitazioni di residenza degli indagati, alla ricerca di documentazione e di altri elementi utili a corroborare le ipotesi delittuose; nell’occasione sono stati posti sotto sequestro numerosi atti, in formato cartaceo e digitale, ritenuti utili per una più compiuta ricostruzione dei fati.

Nei prossimi giorni i cinque indagati saranno sentiti dal Giudice per le indagini preliminari in interrogatorio di garanzia e in quella sede potranno introdurre ogni elemento a propria discolpa.

L’intervento dell’Asl

In merito all’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Massa Carrara, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia la sua “massima attenzione sulla vicenda e conferma la piena disponibilità e l’impegno, portato avanti per tutta la giornata di oggi (14 gennaio), a collaborare con gli inquirenti per chiarire i fatti”.

“La Direzione Asl, con i suoi dirigenti, è – come sempre in questi casi – la prima a voler accertare e circoscrivere eventuali comportamenti non corretti – si legge nella nota – tanto più in un settore particolare e delicato come quello della medicina legale. L’obiettivo dell’azienda sanitaria, che considera come priorità assoluta la salute e la sicurezza dei pazienti, è infatti quello di garantire la trasparenza e la correttezza nell’esercizio delle attività socio-sanitarie”.