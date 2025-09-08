Coppia di anziani cade in montagna: gravi in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIVIZZANO. – Grave incidente in montagna ieri pomeriggio, domenica 7 settembre, in località Turlago, sopra Fivizzano, dove una coppia di anziani è caduta durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e le operazioni di soccorso si sono protratte fino a tarda sera. La donna, 82 anni, ha riportato un politrauma ed è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa. L’uomo, 85 anni, ha invece riportato un grave trauma cranico ed è stato accompagnato in ambulanza, sempre in codice rosso, all’ospedale Apuane.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, anche automedica, ambulanza e squadre del Soccorso Alpino, che hanno operato in condizioni difficili fino al recupero dei due feriti. Le cause della caduta sono ancora da chiarire.