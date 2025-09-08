28.5 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppia di anziani cade in montagna: gravi in ospedale

L'incidente nel pomeriggio di ieri: il soccorso ha impegnato elisoccorso, ambulanze e squadre del Soccorso Alpino

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Coppia di anziani cade in montagna: gravi in ospedale
Coppia di anziani cade in montagna: gravi in ospedale (foto Soccorso Alpino)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIVIZZANO. – Grave incidente in montagna ieri pomeriggio, domenica 7 settembre, in località Turlago, sopra Fivizzano, dove una coppia di anziani è caduta durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 19 e le operazioni di soccorso si sono protratte fino a tarda sera. La donna, 82 anni, ha riportato un politrauma ed è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 3 in codice rosso all’ospedale di Cisanello, a Pisa. L’uomo, 85 anni, ha invece riportato un grave trauma cranico ed è stato accompagnato in ambulanza, sempre in codice rosso, all’ospedale Apuane.

Sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, anche automedica, ambulanza e squadre del Soccorso Alpino, che hanno operato in condizioni difficili fino al recupero dei due feriti. Le cause della caduta sono ancora da chiarire.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.5 ° C
29.1 °
26.5 °
43 %
2.6kmh
0 %
Lun
27 °
Mar
26 °
Mer
21 °
Gio
26 °
Ven
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)Serie C (10)Gaza (10)Pisa Sporting Club (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati