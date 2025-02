Coppia di coniugi anziani trovata morta in casa: ipotesi omicidio – suicidio

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTIGNOSO – Tragedia dai contorni tutti da chiarire a Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Un uomo e una donna, entrambi ultraottantenni, sono stati trovati morti in casa in località Capanne.

Secondo le prime ricostruzioni, anche dei carabinieri intervenuti sul posto, si docrebbe trattare di un omicidio-suicidio ma saranno ulteriori rilievi a spiegare cosa è accaduto.

Sul posto sono intervenuti, per la constatazione del decesso, l’auto medica nord di Querceta e l’ambulanza della Croce Rossa di Massa. A far intervenire il 118 sul posto i vicini, che non avevano visto i consueti movimenti della coppia nella quotidianità.