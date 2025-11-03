14.2 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da mercoledì le operazioni di rimozione della Guang Rong a Marina di Massa

Il prefetto Guido Aprea con sindaco e forze dell'ordine la mattina effettuerà un sopralluogo nell'area di cantiere

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Guang Rong contro pontile a Marina di Massa: sopralluogo a bordo
(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Inizieranno mercoledì (5 novembre) le operazioni di rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa. 

Da allora partirà il cronoprogramma previsto e condiviso.

Il prefetto Guido Aprea, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale e il sindaco Francesco Persiani con i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 10 di mercoledì effettuerà un sopralluogo nell’area di cantiere. 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.2 ° C
15.3 °
13.6 °
70 %
3.6kmh
0 %
Lun
14 °
Mar
19 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1537)ultimora (1374)sport (70)demografica (33)vid (19)tec (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati