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Fatta brillare a Massa una granata di artiglieria da 94 millimetri

Era stata trovata in un'area attigua al parco pubblico in uno dei quartieri più densamente popolati della città

Cronaca
REDAZIONE
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Fatta a brillare a Massa una granata di artiglieria da 94 millimetri (foto esercito)
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MASSA – Gli artificieri dell’esercito del secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti allo sgambatoio di Castagnara nel comune di Massa per neutralizzare una granata d’artiglieria da 94 millimetri. 

L’intervento urgente era stato richiesto dalla prefettura di Massa Carrara a seguito del rinvenimento in un’area attigua al parco pubblico in uno dei quartieri più densamente popolati della città.

Avviate dalla Ppefettura, con il concorso delle forze dell’prdine, le misure per mettere in sicurezza l’area, gli artificieri sono entrati in azione dalle prime ore del mattino mettendo in sicurezza l’ordigno e successivamente trasportandolo presso una cava poco distante dove è stato fatto brillare.

Le operazioni degli specialisti dell’esercito, coordinate dalla prefettura e dal comando territoriale nord di Padova, sono state supportate dalle forze dell’prdine e dal corpo militare della Croce Rossa italiana, che hanno assicurato l’adeguata cornice di sicurezza e il corretto svolgimento di tutte le fasi dell’attività di bonifica.

L’esercito contribuisce quotidianamente alla sicurezza del pggaese – grazie alle competenze tecniche di personale altamente specializzato, alla tempestività d’intervento e alla capillare distribuzione sul territorio dei propri reparti – effettuando in patria numerose attività concorsuali a supporto della collettività in occasione di pubbliche calamità e in casi di straordinaria necessità e urgenza.

© Riproduzione riservata

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