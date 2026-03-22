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Investito in bicicletta a Carrara: grave un uomo di 46 anni

Il ferito, dopo un iniziale trasferimento all'ospedale di Massa, è stato condotto d'urgenza con l'elisoccorso a Cisanello

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Elisoccorso Toscana Notizie
(foto archivio Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

CARRARA – Grave incidente stradale questa mattina (22 marzo) in viale delle Pinete a Carrara, dove un uomo di 46 anni, è rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro con un’auto. La chiamata di emergenza è scattata alle 8.39 e ha mobilitato immediatamente i soccorsi per l’investimento dell’uomo a bordo di una bicicletta. 

Il ciclista ha riportato un grave politrauma ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Valutate le condizioni critiche, i medici hanno disposto il trasferimento immediato presso l’ospedale di Cisanello a Pisa, effettuato tramite l’elisoccorso Pegaso per garantire la massima tempestività nel trattamento specialistico.

Sul luogo del sinistro, oltre al velivolo regionale, è intervenuta l’ambulanza infermieristica di Massa per le prime cure sul posto e la polizia municipale di Carrara per effettuare i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’impatto.

© Riproduzione riservata

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