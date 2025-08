Cinquale, notte di caos al concerto di Sfera Ebbasta: lite sotto il palco e show interrotto

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTIGNOSO – Quella che doveva essere una serata di musica e festa si è trasformata in una notte di tensione, rabbia e violenza. Il live di Sfera Ebbasta all’Arena della Versilia è stato interrotto bruscamente a causa di una violenta lite esplosa tra il pubblico. A farne le spese non solo l’artista, costretto a sospendere l’esibizione, ma anche centinaia di fan delusi, che hanno raccontato tutto sui social con un commento amaro e ricorrente: “Ci avete rovinato il concerto”.

Sfera ha provato più volte a riportare la calma, interrompendo la musica e parlando direttamente alla folla. Ma gli appelli sono caduti nel vuoto. Spintoni, pugni e calci hanno continuato a scatenarsi sotto il palco, costringendo il personale della sicurezza a intervenire per contenere la situazione.

La violenza è esplosa nel cosiddetto “mosh pit”, lo spazio davanti al palco dove i fan si muovono in modo energico, tra salti e spintoni. Una pratica comune nei concerti rock e trap, dove l’energia fisica è parte dello spettacolo, ma che in questo caso è sfuggita di mano. I video diffusi online mostrano una scena ben diversa dal classico pogo: ragazzi che si colpiscono con violenza, altri a terra, qualcuno persino preso a calci alla testa.

Secondo alcuni presenti, sarebbe stato lo stesso Sfera a invitare i fan a “fare cerchio” e ballare. Ma l’intento di creare un momento di carica collettiva si è trasformato in una spirale di aggressività. Di fronte al degenerare degli eventi, l’artista – visibilmente infastidito – ha deciso di chiudere il concerto in anticipo: “Questo era l’ultimo pezzo di oggi. Qualcuno ha scelto di rovinarlo per tutti”.

Il pubblico, composto in gran parte da giovanissimi, ha condannato apertamente i responsabili. Fischi, insulti, cori: “Scemo, scemo!”. Poi il rimprovero di Sfera, secco e diretto: “Non sapete divertirvi, ragazzi”.