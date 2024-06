Da Di Battista a Travaglio: a Carrara c’è Paper Fest – Libri in piazza

Getting your Trinity Audio player ready...

Domani (30 giugno) a Carrara arriverà in piazza San Francesco Paper Fest – Libri in piazza, la prima rassegna di libri lanciata dalla casa editrice Paper First della società editoriale Il Fatto.

L’iniziativa vuole essere un’anteprima di una rassegna più ampia in stile festival che ospiterà anche altre case editrici che la Paper First ambisce ad organizzare nel 2025.

“Sono felice di organizzare una rassegna di libri a Carrara, città con tante potenzialità – racconta Cinzia Monteverdi, presidente e amministratrice delegata di Seif – Oltre alle meraviglie turistiche, incastonata com’è fra mare e Alpi, penso che la città abbia anche un tessuto culturale molto vivace. Per questo vorremmo inserirci nelle iniziative culturali cittadine con un appuntamento fisso. Quest’anno la rassegna sarà dedicata ai titoli della nostra casa editrice, ma l’intenzione è allargarla ad altri editori e creare una specie di salone del libro tutto apuano”.

“Per Carrara – dice la sindaca di Carrara Serena Arrighi – è un grande piacere ospitare questa manifestazione, ringrazio tutto Il Fatto Quotidiano e in particolare Cinzia Monteverdi per avere scelto la nostra città. Si tratta senza dubbio di una manifestazione di alto livello che speriamo possa diventare un appuntamento fisso per l’estate carrarese. Carrara è da sempre una città di cultura, ma è anche una città aperta, una città di confronto e di dialogo e per questo sono certa che sia il luogo perfetto per una manifestazione come Paper Fest”.

Il programma di incontri, a partire dalla mattina, vedrà alternarsi sul palco alcuni degli autori di punta della casa editrice. Titoli che sono diventati veri e propri casi editoriali, in vetta alle classifiche dei libri più venduti in Italia. Le presentazioni saranno moderate da giornalisti e professionisti del mondo dell’informazione. Sul palco, a condurre l’intera giornata, ci sarà il giornalista, docente e conduttore televisivo Luca Sommi.

Il programma

Alle 10,15 è prevista l’inaugurazione della rassegna con Serena Arrighi (sindaca Comune di Carrara), Gea Dazzi (assessora alla cultura del Comune di Carrara), Cinzia Monteverdi (presidente e ad della Società editoriale Il Fatto).

Alle 10,30 Alessandro Di Battista presenta Scomode verità con Sara Lucaroni (giornalista e autrice de La luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi, editore People)

Alle 18,30 Andrea Scanzi presenta La Sciagura “un racconto – questa la definizione – di questi tempi sbandati. Per interpretare il presente. E per resistere a questo inesorabile tracollo della politica politicante nostrana”.

Alle 20 Antonio Padellaro presenta Solo la verità lo giuro con Cristina Lorenzi (giornalista de La Nazione) definito “un libro sincero, che non fa sconti a nessuno, tanto meno a chi scrive, un diario intimo fatto di confessioni, riflessioni e rivelazioni, spesso dirompenti e amarissime. Senza mai perdere il gusto dell’ironia (e dell’autoironia)”.

Alle 21 Selvaggia Lucarelli presenta Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez e alle 22 chiude il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio con Israele e i palestinesi in poche parole.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita Per ulteriori aggiornamenti è possibile guardare qui.