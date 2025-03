Un progetto per studiare l’impatto economico dell’erosione costiera sulla provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA – Erosione costiera, innalzamento dei mari e cambiamenti climatici al centro del progetto finanziato dalla Regione con fondi del progetto transfrontaliero Interreg.

Con l’approvazione dello schema di convenzione interpartenariale da parte del presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, fa un passo avanti verso la realizzazione Tratt’eau, il progetto transfrontaliero che mette assieme in un vasto partenariato che va dalla Francia alla Corsica, passando per l’Italia, territori interessati dal fenomeno erosivo.

Il progetto, al quale, in corso di candidatura aveva aderito nel 2024 come partner la Provincia, è stato approvato dalla Regione Toscana ed ammesso ad un finanziamento complessivo di 1.729.387 euro (con una quota di 252 mila euro per la Provincia) all’interno del Programma di Cooperazione INTERREG VI-A Italia Francia Marittimo 2021-2027.

L’obiettivo è quello di misurare l’impatto economico e sociale dei fenomeni di innalzamento del livello del mare e di arretramento delle coste. Il progetto mira anche a mobilitare e coinvolgere i decisori pubblici nella lotta al cambiamento climatico, sensibilizzandoli sul problema dell’innalzamento del livello del mare, che deve essere affrontato con urgenza, con lo scopo di misurare la minaccia diretta e indiretta sulle attività economiche situate nelle aree di arretramento e sostenere la delocalizzazione delle stesse.

Una finalità più generale è quella di fornire ai decisori politici dell’area Marittimo una serie di strumenti di aiuto alla decisione e all’azione e di accompagnarli nell’attuazione di risposte ambiziose che coinvolgano più parti interessate per adattare i territori agli effetti del cambiamento climatico.

L’adesione all’iniziativa non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente di Palazzo Ducale poiché il finanziamento è per l’80% dal Fondo europeo di sviluppo regionale e per il 20% dal Fondo di rotazione nazionale.

Capofila del progetto è la Camera di commercio e dell’industria di Nizza, mentre i partner sono, oltre alla Provincia di Massa Carrara, Avitem, Smiage, la Camera di Commercio, industria e artigianato della riviera ligure, l’università degli studi di Cagliari e Cab, la Comunità di agglomerazione di Bastia.