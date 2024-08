Fosdinovo, dalla Provincia 400mila euro per il consolidamento della frana a Marciaso

Getting your Trinity Audio player ready...

FOSDINOVO – Ok ai lavori per il terzo lotto della strada provinciale 10 a Marciaso, nel comune di Fosdinovo.

Ammonta a 400mila euro la somma che la Provincia di Massa-Carrara mette a disposizione per l’esecuzione dell’intervento.

Si tratta di lavori di consolidamento del versante in frana per i quali la Provincia ha ottenuto il finanziamento dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’ex Mit, e che fa parte della cifra complessiva di oltre 1,5 milioni di euro che l’ente di Palazzo Ducale aveva ricevuto per l’annualità 2023.

Il Settore tecnico dell’amministrazione provinciale ha provveduto ad approvare il progetto definitivo e ha indetto la procedura negoziata con almeno 5 operatori per l’affidamento dei lavori.

La somma prevista a base della gara per il costo dei lavori è di circa 320mila euro alla quale vanno aggiunte le varie spese tecniche, tra cui quelle di progettazione già sostenute.