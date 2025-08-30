22.8 C
Vandali in azione contro lo striscione della Festa Tricolore di Massa

il deputato apuano Amorese e il coordinatore provinciale del partito Guidi: "La dimostrazione che la forza di Fratelli d'Italia fa paura"

Politica
Vandali in azione contro lo striscione della Festa Tricolore di Massa
Vandali in azione contro lo striscione della Festa Tricolore di Massa (foto ufficio stampa Fdi)
MASSA – Vandali in azione alla festa tricolore a Massa. 

Ignoti hanno coperto di scritte lo striscione della festa, fra falci e martello e scritte antifasciste.

“Il solito atto vile – dicono il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e il coordinatore provinciale del partito Marco Guidi – ad opera di anonimi pavidi, espresso attraverso scritte fuori tempo, apparse sul nostro striscione all’ingresso del parco della Comasca dove è in corso la nostra undicesima Festa Tricolore, è la dimostrazione di quanto Fratelli d’Italia sia forte e, di conseguenza, dia fastidio”.

“Il nostro consueto appuntamento è già stato un successo, evidentemente, il giorno stesso dell’apertura, che ha visto dibattiti che hanno spaziato dal cambiamento che il governo Meloni sta garantendo al nostro paese alla rivoluzione culturale in atto – conclude la note – Incontri che hanno messo in luce quanto il nostro partito sia indiscusso protagonista e al centro del dibattito politico, in Italia e in Toscana. Coloro che non hanno il coraggio di confrontarsi frontalmente, non meritano ulteriori commenti”.

