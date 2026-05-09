Entrano in casa e portano via un bottino da 8mila euro: arrestati dai carabinieri

PONTREMOLI – Due arresti per il furto in casa a Pontremoli.

Nel corso della notte i carabinieri della stazione di Arpiola di Mulazzo e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli, sono intervenuti a Pontremoli per un furto in abitazione.

Il richiedente, grazie alla visione delle telecamere, dopo aver subìto il furto è riuscito a vedere due persone scappare e ha chiesto l’intervento dei carabinieri. In pochissimo tempo le pattuglie dell’arma sono giunte sul posto e, presi contatti con la vittima, dalla quale hanno ricevuto le informazioni necessarie, si sono messe alla ricerca dei ladri: una ricerca che ha dato esito positivo in quanto è stato individuato un primo uomo che rispondeva perfettamente alle caratteristiche fornite dal denunciante.

Si trattava di un cittadino marocchino, 34enne, da anni residente in Lunigiana e già noto alle forze dell’ordine. I militari, subito dopo, hanno notato a poca distanza dal luogo del fermo un casolare dal quale hanno visto provenire delle luci. Effettuati gli immediati controlli all’interno di quella struttura, gli operanti sorprendevano un altro uomo di origini guineane, 33enne, da anni residente a Carrara.

Entrambi gli stranieri sono stati sottoposti a perquisizione personale e, successivamente, è stato perquisito anche il casolare. I controlli hanno dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti gli oggetti (cinque borse ed un orologio prezioso, per un valore complessivo di circa 8mila euro), che erano stati asportati poco prima dall’abitazione del richiedente, che ha riconosciuto gli oggetti asportati come di sua proprietà.

I due, tratti in arresto, sono stati successivamente condotti alla compagnia dei carabinieri di Pontremoli per le incombenze del caso.

Entrambi, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Pontremoli e condotti davanti al giudice del tribunale di Massa dove, nel contradditorio tra le parti, hanno potuto fornire le proprie giustificazioni a discolpa. Al termine dell’udienza è stato convalidato l’arresto e disposta, per entrambi, la custodia in carcere.