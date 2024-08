Calcio, per la serie B è già terzo turno: Pisa in trasferta con il Cittadella

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Neanche il tempo di rifiatare e la serie B ritorna già in campo per la terza giornata. Toscane in campo la sera del 27 agosto alle 20.30.

Il Pisa di Filippo Inzaghi, 4 punti in due partite, va in scena al Tombolato di Cittadella.

Una sfida tradizionalmente ostica per il Pisa e che il tecnico Filippo Inzaghi ha così introdotto nella conferenza pregara: “Sono soddisfatto della prova di sabato scorso con il Palermo, ma dobbiamo ripeterci perché per fare risultato contro il Cittadella servirà un’altra grande prestazione e io non voglio vedere dei passi indietro. Cambieremo sicuramente alcuni degli interpreti, ma senza rivoluzioni; dopo l’ultimo allenamento di domattina valuterò anche e soprattutto la condizione dei miei calciatori. Però sono curioso soprattutto di vedere quale sarà la risposta mentale della squadra, se sapremo dimenticare in fretta l’ottimo risultato ottenuto per avere la stessa impronta anche nella gara di domani“.

A giocare all’Arena Garibaldi sarà la Carrarese, che affronta il Sudtirol, capolista a punteggio pieno a sorpresa. A parlare è mister Antonio Calabro, ancora alla ricerca dei primi punti per la neopromossa gialloblu: “Abbiamo recuperato le necessarie energie per affrontare la gara importante che ci attende domani. Nonostante non sia facile giocare ogni tre giorni, i ragazzi sono allenati per questo genere di prove, difatti, negli allenamenti svolti dopo l’ultima trasferta ho visto le giuste risposte sia fisiche che mentali. Non condivido il concetto di turnover, tutti gli effettivi della rosa che ho a disposizione sono potenzialmente dei titolari e ogni mia scelta verrà sempre fatta per il bene della squadra, sulla base delle dinamiche tecnico tattiche della gara che ci attende e sulla condizione fisica del singolo.”

“Il Südtirol è reduce da due vittorie in questo avvio di campionato – dice – sono in testa alla classifica a punteggio pieno ed hanno battuto, in casa, due ottime squadre come Modena e Salernitana: il loro livello è indubbiamente alto. Giocheremo contro un avversario difficile da affrontare, che vanta una grande solidità in fase difensiva e una notevole rapidità nel reparto d’attacco, strutturalmente simile al nostro, con esterni di qualità, capaci di inserirsi bene negli spazi e una punta di riferimento, abile nello sfruttare le proprie caratteristiche fisiche. Abbiamo il dovere di continuare a giocare con il medesimo atteggiamento e le stesse idee che siamo stati in grado di mostrare nelle due trasferte appena disputate, abbiamo studiato alcune situazioni sulle quali necessitiamo di migliorare e sono fiducioso che i ragazzi abbiano recepito. In queste due giornate di campionato ci sono mancati i punti, abbiamo l’obiettivo di raggiungere primi della stagione“.

“Dopo l’espulsione di sabato, certamente dovremmo fare a meno di Illanes – conclude – che sarà squalificato. Non avremo problemi a sostituirlo, la rosa a disposizione mi dà la possibilità di poter scegliere tra gli altri giocatori del reparto difensivo, ma eventualmente anche tra chi ha delle caratteristiche utili in quella zona di campo, pur giocando abitualmente in altri ruoli.

Per ora, il resto della squadra sta bene e non ci dovrebbero essere assenze per la gara di domani. Mi sono sempre complimentato con i tifosi per il loro entusiasmo e il loro attaccamento alla maglia, da quando sono arrivato in città, sono sempre stati capaci di trasmetterci il loro calore: una spinta in più che ci ha condotto verso grandi risultati lo scorso anno e che sono certo ci darà un grande aiuto anche per questa stagione. Giocheremo la nostra prima gara interna, seppur a Pisa, ma so che l’affluenza sarà, in egual modo, importante e questo mi rende felice”.