Carrarese, si interrompe con la Salernitana l’emorragia di risultati

CARRARESE: Fiorillo, Guarino, Oliana, Imperiale, Zanon (72’ Bouah), Zuelli (72’ Giovane), Schiavi, Cherubini (87’ Capezzi), Cicconi, Finotto (72’ Torregrossa), Cerri (56’ Manzari). A disposizione: Ravaglia, Illanes, Fontanarosa, Melegoni, Milanese, Bouah, Cavion, Giovane, Belloni, Capezzi, Manzari, Torregrossa. Allenatore: Calabro

SALERNITANA: Christensen, Bronn, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic (46’ Zuccon), Tongya (57’ Reine-Adelaide), Amatucci (84’ Soriano), Caligara (46’ Verde), Njoh, Raimondo (70’ Simy), Cerri. A disposizione: Sepe, Hrustic, Simy, Ruggeri, Corazza, Reine – Adelaide, Soriano, Guasone, Ghiglione, Verde, Girelli, Zuccon. Allenatore: Breda

ARBITRO: Bonacina di Lecco (Meli – Galimberti)

RETI: 31′ Zanon, 41′ Finotto, 46′ Zuelli, 63′ Reine-Adelaide, 85′ Soriano

NOTE: Ammoniti Njoh, Stojanovic, Cerri

CARRARA – Si interrompe l’emorragia di risultati della Carrarese grazie alla vittoria interna con la Salernitana.

Avvio di gara a ritmi bassi, grande densità a centrocampo con entrambe le compagini che faticano a creare varchi nelle difese avversarie. Al 22’ primo pericolo per la difesa azzurra: da un calcio d’angolo battuto da Amatucci, svetta senza successo Ferrari, che colpisce di testa ma spara alto sopra la traversa. Al 23’ doppia occasione per i granata: prima con Cerri, che non finalizza con precisione la ripartenza della propria squadra, e successivamente sugli sviluppi di un corner, guadagnato proprio dal numero 90 campano, è Bronn a staccare indisturbato, trovando però i guantoni di Fiorillo in presa sicura.

Al 29’ prima chance per la squadra di mister Calabro con Cerri, il numero 90 tenta la conclusione di prima sull’assist dalla sinistra di Cicconi, senza però trovare la porta con la conclusione che si spegne di poco al lato della porta protetta da Christensen. Esattamente un minuto dopo si sblocca il match: è Zanon a trovare la via del gol, la prima stagionale per il numero 72, che è abile a trovare il tap-in vincente dopo il cross teso e deviato del solito Cicconi dalla sinistra. 1-0 dunque il parziale al “Dei Marmi”.

Al 34’ ancora la Carrarese pericolosa, che sull’onda dell’entusiasmo sfiora il raddoppio su corner con Guarino, che non trova la porta da pochi metri sulla battuta di Zuelli. Al 41’ trovano il raddoppio i padroni di casa: su calcio piazzato dalla destra, Schiavi serve Finotto, che prima si dimostra abile nella protezione della sfera, poi con una girata in un “fazzoletto” incrocia un fendente sulla destra di Christensen, che nulla può se non raccogliere il pallone in fondo al sacco. Prodezza che vale il raddoppio momentaneo degli azzurri al “Dei Marmi”. La prima frazione di gioco si conclude al termine dei due minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Bonacina.

Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio della ripresa, trova il tris la Carrarese con Zuelli: il numero 17 s’inserisce alla perfezione raccogliendo l’assist di Cicconi, a sua volta abile in precedenza ad approfittare del preziosismo di tacco di Cherubini.

Al 62’ accorcia le distanze la Salernitana con il neoentrato Reine-Adelaide: il numero 19 sfrutta una mischia in area di rigore per trovare una conclusione vincente che s’insacca alle spalle di Fiorillo. 3-1 il parziale a Carrara. Al 76’ gli ospiti hanno l’occasione per riaprire la partita: è Bronn che ha sui piedi la chance per ridurre ulteriormente le distanze, sugli sviluppi di un corner dalla sinistra il difensore granata calcia verso la porta dal limite dell’area senza trovare lo specchio.

All’85’ trova la rete la Salernitana con Soriano che, al primo pallone toccato, segna il gol del 3-2 deviando verso la rete un impreciso tiro di Verde. All’86’ aumenta con costanza la pressione la squadra campana e sfiora il pari con Simy, ma l’intervento di Fiorillo è decisivo e salvifico per gli apuani.

Dopo un finale di partita rovente, con il brivido per i padroni di casa all’ultimo istante per la punizione calciata da Verde che s’infrange sulla barriera, torna alla vittoria la Carrarese, che la settimana prossima affronterà la Reggiana.