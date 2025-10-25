17.3 C
Lo Stadio dei marmi esplode: Di Stefano regala il 3-2 alla Carrarese

Vittoria spettacolare per gli apuani che, sotto di due gol, riescono a conquistare i tre punti al 95’ contro i lagunari

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Carrarese Venezia
Foto di: IG / Carrarese
1 ' di lettura
CARRARA – Al Dei Marmi, Carrarese e Venezia offrono subito spettacolo. Gli ospiti partono forte, controllando il possesso palla. La Carrarese risponde con un cross di Cicconi, fermato da Stankovic. Al 13’, il Venezia sblocca il match: Adorante finalizza un tap-in su un sinistro di Yeboah, battendo Bleve e portando gli ospiti in vantaggio.

La squadra di casa non si abbatte e cresce lentamente nel gioco. Al 41’, Zuelli pareggia con un destro rasoterra, conclusione frutto di un perfetto triangolo con Finotto. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con entrambe le squadre protagoniste di un confronto intenso e dinamico.

La ripresa entra subito nel vivo. La Carrarese sfiora il vantaggio con Abiuso, ma il Venezia replica con Yeboah e Doumbia. Al 63’, Doumbia riporta avanti gli ospiti con un diagonale preciso su assist dello stesso Yeboah: 2-1. La Carrarese non molla, spinge con Schiavi, Abiuso e Bozhanaj, cercando di riaprire il match.

Al 84’, Rubino ristabilisce il pari con un colpo di testa su cross di Distefano. Il pareggio sembra destinare le squadre al finale in parità, ma al 90’+6′, Di Stefano firma il gol decisivo, finalizzando un triangolo con Zanon e completando una rimonta memorabile. La Carrarese vince 3-2 davanti al suo pubblico, tra l’esultanza dei tifosi del Dei Marmi.

Un match ricco di emozioni e continui ribaltamenti, in cui la Carrarese ha mostrato cuore, determinazione e lucidità nel finale. Il Venezia, nonostante la sconfitta, esce a testa alta da una partita vibrante e spettacolare.

Il tabellino

Carrarese – Venezia 3-2
CARRARESE (3-5-2)

: Bleve; Oliana, Imperiale, Illanes;  (72’ Belloni), Hasa (55’ Bozhanaj, 76′ Rubino), Zuelli, Schiavi, Zanon; Abiuso (76’ Di Stefano), Finotto (72’ Torregrossa). All. Calabro.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko (62’ Bjarkason); Hainaut (62’
Pietrelli), Doumbia, Busio, Kike Perez (90′ Casas), Haps; Yeboah (79′ Lella), Adorante (78′ Fila). All. Stroppa.
RETI: 13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), Doumbia (V), Rubino (C). 95′ Di Stefano (C).
NOTE: Ammoniti: Haps (V), Illanes (C), Schiavi (C), Abiuso (C), Imperiale (C), Busio (V), Perez (V), Adorante (V), Di Stefano (C).

© Riproduzione riservata

