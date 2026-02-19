12.1 C
Carrarese, rendimento di vertice per Abiuso: nominato Mvp giovanile del mese di gennaio

Tre gol nelle ultime settimane e dodici partecipazioni stagionali: i numeri da capogiro che sono valsi il prestigioso riconoscimento in Serie Bkt

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Fabio Abiuso
Foto di: IG / Fabio Abiuso
1 ' di lettura

CARRARA – Il campionato di Serie BKT celebra le prestazioni di spicco del primo mese dell’anno conferendo il premio di MVP Under 23 all’attaccante della Carrarese, Abiuso. Il riconoscimento, assegnato nell’ambito del circuito FantaB in collaborazione con lo sponsor BKT Tires, certifica l’elevato livello agonistico e l’impatto determinante del giocatore nel panorama calcistico cadetto.

Dal punto di vista dell’analisi in campo, l’atleta si distingue per le caratteristiche proprie di un terminale offensivo di concezione moderna. La sua presenza garantisce costante profondità e una marcata variazione di ritmo alla manovra d’attacco della squadra. Le doti evidenziate dagli addetti ai lavori spaziano dalla capacità di muoversi con agilità tra le linee avversarie al continuo dialogo con i compagni di reparto. A questo si unisce un istinto per la conclusione a rete, supportato da una maturità considerata superiore rispetto all’attuale fascia anagrafica del calciatore.

L’assegnazione del premio mensile poggia su basi numeriche di assoluto rilievo che lo collocano ai vertici della categoria. Nel solo mese di gennaio, l’attaccante ha realizzato tre reti, confermandosi protagonista assoluto del torneo.

Ampliando l’analisi all’intero arco del campionato, le statistiche delineano un profilo di primaria importanza: il giocatore figura attualmente nella top 5 dell’intera Serie BKT per partecipazione attiva alle marcature della propria squadra. Il suo bilancio stagionale registra infatti dodici contributi diretti complessivi, suddivisi in otto gol e quattro assist.

© Riproduzione riservata

