Inaugurato il nuovo manto in sintetico del campo sportivo di Avenza

CARRARA – Grazie a un investimento da circa mezzo milione di euro è stato completamente rifatto il manto in erba sintetica del Paolo Deste di Avenza.

Il vecchio terreno di gioco di via Covetta è stato sostituito con uno più moderno e funzionale che già da alcune settimane è tornato ad ospitare partite e allenamenti di prima squadra e giovanili. Ieri, prima della sfida del campionato di Promozione tra San Marco e San Piero a Sieve, c’è stato un simbolico taglio del nastro alla presenza della sindaca Serena Arrighi e degli assessori ai lavori pubblici e allo sport Elena Guadagni e Lara Benfatto. Quello del Paolo Deste è, dopo quello della Perticata e dello stadio dei Marmi, il terzo campo in erba sintetica completamente sostituito in poco più di un anno dal Comune. Nel frattempo i lavori per il quarto, quello della Fossa dei Leoni, sono già pronti a partire.

“E’ una gioia per tutti noi aver restituito a tantissimi atleti di ogni età una struttura completamente riqualificata – dice la sindaca Serena Arrighi -. Come amministrazione crediamo fermamente nell’importanza dello sport e dell’attività fisica a partire dalle bambine e dai bambini fino agli adulti, perciò in questi anni abbiamo investito, e stiamo continuando a investire, tantissime risorse sui nostri impianti. Solo nell’ultimo anno, o poco più, abbiamo speso 2 milioni di euro per adeguare lo stadio dei Marmi ai parametri della serie B, abbiamo rifatto il manto della Perticata, del Paolo Deste e presto partiranno i lavori anche alla Fossa dei Leoni. Nei mesi scorsi, inoltre, abbiamo compiuto importanti interventi al palazzetto di via Giovan Pietro, che è già tornato a poter ospitare il pubblico, e a breve ne abbiamo in programma di nuovi. Parallelamente, lo ricordo, abbiamo formalizzato l’acquisto del padiglione B di Imm-CarraraFiere che diventerà uno spazio polivalente per tutti gli sport indoor, senza poi dimenticare i lavori in corso alla piscina Tosi e a quella di viale Colombo e ancora la costruzione delle due nuove palestre di Taliercio e Buonarroti, l’ampliamento di quella della Caravella e la realizzazione sempre a Marina di piste per pattinaggio e pump track. Grazie alle risorse derivanti dall’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi comunali, infine, aziende private stanno realizzando, e realizzeranno, interventi allo stadio dei Marmi, al campo scuola e a Fossone”.

“La sostituzione del manto in erba sintetica del Paolo Deste fa parte di una più generale strategia di manutenzione e ammodernamento dei nostri impianti sportivi – dice l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni -. Siamo felici di poter restituire alla comunità di Avenza e di tutta Carrara una struttura come questa. Voglio ringraziare a nome della città tutti i professionisti e i tecnici del Comune che hanno seguito questo importante progetto e le ditte che lo hanno realizzato”.

“Un sentito ringraziamento da parte nostra va anche alla società San Marco Avenza per come ha collaborato con il Comune in questi mesi di lavori – aggiunge l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. La San Marco non è soltanto una società storica per il nostro territorio, ma è anche una realtà importantissima per la formazione di tantissimi giovani atleti che qui trovano un luogo sano dove crescere”.