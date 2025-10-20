14.3 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Inaugurato il nuovo manto in sintetico del campo sportivo di Avenza

Prima della sfida di Promozione tra San Marco e San Piero a Sieve simbolico taglio del nastro alla presenza della sindaca Serena Arrighi

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Inaugurato il nuovo manto in sintetiico del campo sportivo di Avenza
Inaugurato il nuovo manto in sintetiico del campo sportivo di Avenza (foto Comune di Carrara)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Grazie a un investimento da circa mezzo milione di euro è stato completamente rifatto il manto in erba sintetica del Paolo Deste di Avenza.

Il vecchio terreno di gioco di via Covetta è stato sostituito con uno più moderno e funzionale che già da alcune settimane è tornato ad ospitare partite e allenamenti di prima squadra e giovanili. Ieri, prima della sfida del campionato di Promozione tra San Marco e San Piero a Sieve, c’è stato un simbolico taglio del nastro alla presenza della sindaca Serena Arrighi e degli assessori ai lavori pubblici e allo sport Elena Guadagni e Lara Benfatto. Quello del Paolo Deste è, dopo quello della Perticata e dello stadio dei Marmi, il terzo campo in erba sintetica completamente sostituito in poco più di un anno dal Comune. Nel frattempo i lavori per il quarto, quello della Fossa dei Leoni, sono già pronti a partire.

“E’ una gioia per tutti noi aver restituito a tantissimi atleti di ogni età una struttura completamente riqualificata – dice la sindaca Serena Arrighi -. Come amministrazione crediamo fermamente nell’importanza dello sport e dell’attività fisica a partire dalle bambine e dai bambini fino agli adulti, perciò in questi anni abbiamo investito, e stiamo continuando a investire, tantissime risorse sui nostri impianti. Solo nell’ultimo anno, o poco più, abbiamo speso 2 milioni di euro per adeguare lo stadio dei Marmi ai parametri della serie B, abbiamo rifatto il manto della Perticata, del Paolo Deste e presto partiranno i lavori anche alla Fossa dei Leoni. Nei mesi scorsi, inoltre, abbiamo compiuto importanti interventi al palazzetto di via Giovan Pietro, che è già tornato a poter ospitare il pubblico, e a breve ne abbiamo in programma di nuovi. Parallelamente, lo ricordo, abbiamo formalizzato l’acquisto del padiglione B di Imm-CarraraFiere che diventerà uno spazio polivalente per tutti gli sport indoor, senza poi dimenticare i lavori in corso alla piscina Tosi e a quella di viale Colombo e ancora la costruzione delle due nuove palestre di Taliercio e Buonarroti, l’ampliamento di quella della Caravella e la realizzazione sempre a Marina di piste per pattinaggio e pump track. Grazie alle risorse derivanti dall’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi comunali, infine, aziende private stanno realizzando, e realizzeranno, interventi allo stadio dei Marmi, al campo scuola e a Fossone”.

“La sostituzione del manto in erba sintetica del Paolo Deste fa parte di una più generale strategia di manutenzione e ammodernamento dei nostri impianti sportivi – dice l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni -. Siamo felici di poter restituire alla comunità di Avenza e di tutta Carrara una struttura come questa. Voglio ringraziare a nome della città tutti i professionisti e i tecnici del Comune che hanno seguito questo importante progetto e le ditte che lo hanno realizzato”.

“Un sentito ringraziamento da parte nostra va anche alla società San Marco Avenza per come ha collaborato con il Comune in questi mesi di lavori – aggiunge l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. La San Marco non è soltanto una società storica per il nostro territorio, ma è anche una realtà importantissima per la formazione di tantissimi giovani atleti che qui trovano un luogo sano dove crescere”.

© Riproduzione riservata

