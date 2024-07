La Carrarese scalda i motori per l’esordio in Coppa con il Catania

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – È la Carrarese la prima squadra toscana ad esordire in una competizione ufficiale, Sabato, 3 agosto, alle 18 allo stadio di Chiavari (per l’indisponibilità dello stadio di casa) si gioca Carrarese – Catania valido per il turno preliminare di Coppa Italia.

I biglietti costeranno 10 euro per la curva (gradinata sud) più diritto di prevendita (8 ridotto), 20 euro più prevendita per la tribuna semicentrale e laterale (16 ridotto) e 25 euro più prevendita per la tribuna centrale. La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva dal 30 luglio on-line per curva e tribuna sul sito internet Ticketone oppure in tutti i punti vendita abilitati del circuito Ticketone.

La riduzione è valida per donne, over 65 anni ed under 14 anni. Ingresso gratuito per gli infanti senza diritto di posto nel settore tribuna dello stadio.

Per gli ospiti è riservata la gradinata nord con vendita on line su Ticketone a 10 euro più diritto di prevendita. I residenti in Sicilia non potranno comprare biglietti della gradinata sud. La prevendita parte il 30 luglio e dura fino alle 19 del 2 agosto.

Il 28 luglio proprio con l’Entella Chiavari si è tenuto l’ultimo test amichevole dei gialloblu. È finita 0-0. Questo il tabellino dei gialloblu di Calabro: Bleve (60’ Mazzini), Coppolaro (72’ Cartano) Illanes (46’ s.t. Oliana), Imperiale (60’ Motolese), Scheffer (46’ s.t. Zuelli), Schiavi (60’ Cherubini), Capezzi (46’ s.t. Capello), Cicconi (46’ s.t. Zanon), Palmieri (46’ s.t. Belloni), Panico (60’ Palermo), Finotto (60’ Grassini). A disposizione: Tampucci, Raimo. Allenatore: Antonio Calabro