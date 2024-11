Pari interno con la Juve Stabia: per la Carrarese è il sesto risultato utile di fila

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Juve Stabia 0-0CARRARESE (3-5-2)

: Bleve, Imperiale (C), Illanes, Coppolaro, Zanon (58’ Cicconi), Capezzi, Schiavi (69’ Zuelli), Giovane (77’ Panico), Belloni, Cherubini (46’ Shpendi), Cerri (46’ Finotto). A disposizione: Mazzini, Oliana, Palmieri, Panico, Cicconi, Bouah, Zuelli, Shpendi, Capello, Finotto, Guarino, Motolese. Allenatore: Calabro.

JUVE STABIA (3-5-2): Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich (82’ Folino), Floriani Mussolini, Buglio (58’ Mosti), Leone (72’ Zuccon), Pierobon, Fortini (58’ Rocchetti), Maistro (72’ Candellone), Adorante. A disposizione: Matosevic, Rocchetti, Baldi, Folino, Andreoni, Zuccon, Meli, Gerbo, Mosti, Candellone, Artistico, Piovanello. Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Peretti – Pedone)

NOTE: Ammoniti Buglio, Cerri, Coppolaro, Zuelli

CARRARA – Senza reti la sfida interna della Carrarese con la Juve Stabia.

Dopo un avvio di gara a ritmi bassi e di schermaglie a centrocampo, al 23’ brivido per i padroni di casa con Bleve, che si fa sfuggire la sfera regalando a Bellich la rete del vantaggio, successivamente annullata, dopo un check al Var per una posizione di off-side.

Esattamente due minuti dopo, una folata di Floriani Mussolini sulla fascia destra crea i presupposti pericolosi per i campani: la palla giunge sulla testa di Pierobon, che grazia gli apuani sparando alto. Al 32’ la Carrarese si affaccia in avanti pericolosamente grazie alla combinazione tra Cerri e Belloni, con il numero 77 che, però, conclude debolmente alla sinistra di Thiam.

Al 41’ gli ospiti creano la palla gol più clamorosa del primo tempo con Adorante, il numero 9 della Juve Stabia stacca pericolosamente indisturbato in area di rigore, ma il suo colpo di testa viene respinto da un prodigioso intervento del portiere azzurro. Pochi istanti dopo, non tarda ad arrivare la reazione dei padroni di casa con due ripartenze in pochi secondi, orchestrate da un vivace Cherubini, senza però sortire effetti.

La ripresa inizia con due cambi per la Carrarese, mister Calabro sostituisce Cerri e Cherubini facendo entrare Finotto e Shpendi. Al 56’ occasione pericolosa per i padroni di casa con Finotto, liberato alla conclusione da Schiavi, ma il numero 32 non riesce a trovare la porta difesa Thiam e il suo tiro si spegne sul fondo. Al minuto 78 clamorosa doppia chance per i campani: prima con Adorante, che liberato al tiro, scarica una potente conclusione intercettata da Bleve e sulla respinta con Mosti, che dal limite dell’area non trova lo specchio della porta di pochi centimetri alla destra del portiere dei toscani.

Durante i quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, l’ultima occasione del secondo tempo capita sui piedi dell’attaccante azzurro Shpendi, che non riesce ad intercettare il corner di Zuelli, arrivando in ritardo all’interno dell’area piccola.

Per la Carrarese, anche se non arrivano i tre punti, è il sesto risultato di fila.