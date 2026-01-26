Spettacolo Musetti: batte Fritz e conquista i quarti agli Australian Open dove trova Djokovic

MELBOURNE – Impresa storica per il tennis italiano a Melbourne: Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale degli Australian Open 2026, firmando una delle prestazioni più solide della sua carriera. Il talento di Carrara ha regolato in tre set l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4, dimostrando una maturità tattica e una tenuta mentale impressionanti sulla Rod Laver Arena.

Musetti ha dominato il primo parziale per poi gestire con autorità i momenti di pressione nel secondo e nel terzo set, neutralizzando il potente servizio del californiano con risposte profonde e variazioni chirurgiche. Questa vittoria proietta l’azzurro tra i migliori otto del torneo, dove però lo attende l’ostacolo più duro: domani, infatti, Musetti incrocerà la racchetta con Novak Djokovic. Il serbo, a caccia dell’ennesimo titolo Slam, arriva alla sfida dopo aver liquidato i suoi avversari con la solita precisione clinica, ma il Muso visto oggi sembra pronto a giocarsi le sue carte senza timori reverenziali.

Il lunedì di Melbourne non finisce qui per i colori azzurri. Più tardi, infatti, è previsto un inedito e attesissimo derby italiano per l’ultimo slot degli ottavi: Jannik Sinner affronterà Luciano Darderi. Una sfida che garantisce all’Italia almeno un altro rappresentante nei quarti, confermando il momento d’oro del nostro movimento tennistico.

Sul fronte femminile, il tabellone registra un terremoto: la campionessa in carica Madison Keys è stata eliminata. Nel derby statunitense contro Jessica Pegula, la detentrice del titolo ha ceduto sotto i colpi di una Pegula implacabile, che si candida ora come una delle favorite principali per la vittoria finale.