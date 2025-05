Stadio dei Marmi: si farà una nuova curva da 2400 spettatori

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Domani (28 maggio) il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variazione di bilancio che servirà a destinare 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello stadio dei Marmi.

Come richiesto dalla Lega di serie B l’impianto di piazza Vittorio Veneto il prossimo campionato dovrà raggiungere una capienza di 5500 spettatori. La giunta per questo motivo ha già approvato nelle scorse settimane una variazione d’urgenza per destinare 150mila euro alla progettazione dell’ampliamento richiesto e ora con il provvedimento che sarà sottoposto al voto del consiglio si andranno a stanziare anche le risorse per realizzare le opere. La strada che si seguirà sarà quella di allestire una nuova curva Nord più vicina al campo da gioco per una capienza complessiva di poco meno di 2400 posti, oltre a questa andranno poi realizzati numerosi lavori complementari per rendere l’ampliamento conforme a tutte le normative.

“Come amministrazione avevamo promesso che ci saremmo fatti trovare pronti e così abbiamo fatto – spiega la sindaca Serena Arrighi -. Dopo la prima variazione di giunta che ci ha consentito di destinare risorse per la progettazione dell’ampliamento, ora siamo pronti a stanziare anche i fondi che serviranno per realizzarlo. Siamo consapevoli che i tempi sono stretti, per questo è importante che già domani vada in votazione questa nuova variazione che ci permetterà di poter eseguire tutte le opere necessarie. In ogni caso, durante i lavori di ampliamento lo stadio dei Marmi rimarrà sempre fruibile sia per gli allenamenti della Carrarese calcio che per le gare ufficiali, anche se ovviamente le prime partite della nuova stagione potrebbero svolgersi con una capienza ancora ridotta in attesa della fine dei lavori”.

La sindaca Serena Arrighi ribadisce poi la linea seguita dall’amministrazione per le opere all’impianto. “Il Comune è pronto a fare tutto quello che è necessario per fare sì che lo stadio dei Marmi sia pronto il prima possibile e lo farà – sottolinea la prima cittadina -. Il nostro primo interesse è agire per il bene di Carrara e dei carrarini, questo significa perciò che se si potranno presentare strade alternative che consentano un ulteriore risparmio di tempi siamo pronti a percorrerle. Mi riferisco in particolar modo alla possibilità che qualche concessionario di cava decida di cambiare i propri progetti e destinare all’adeguamento dello stadio le risorse legate all’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi comunali. Da parte nostra in quel caso c’è massima disponibilità al dialogo e al confronto per destinare quelle risorse all’impianto di piazza Vittorio Veneto”.