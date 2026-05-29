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Belmont Cameli e Antonio Cipriano hanno davvero origini italiane? Cosa sappiamo sulle loro famiglie

Due protagonisti della serie Prime Video condividono radici legate all'Italia tra Marche, Sicilia e storie di emigrazione

Italia Mondo
REDAZIONE
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Attori Off Campus
Crediti: Ig| @off.campus.br
1 ' di lettura

Le origini italiane di Belmont Cameli e Antonio Cipriano stanno attirando l’attenzione dei fan anche per un dettaglio che va oltre la serie televisiva: entrambi possono infatti vantare importanti legami familiari con l’Italia. La curiosità è cresciuta dopo il debutto della produzione di Off Campus, adattamento dei romanzi di Elle Kennedy.

L’attore Belmont Cameli, interprete di Garrett Graham, è nato nell’Illinois e porta un cognome che affonda le proprie radici nelle Marche. Secondo le informazioni ricostruite sulla sua famiglia, il bisnonno paterno sarebbe nato a San Benedetto del Tronto prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Nel corso degli anni il nome di famiglia avrebbe subito alcune modifiche, fino ad arrivare all’attuale Belmont, scelto anche come nome dell’attore in omaggio all’antenato emigrato.

Le radici italiane di Cameli non si fermerebbero alle Marche. Nella sua genealogia compaiono infatti collegamenti anche con la Sicilia, l’Abruzzo e la Campania, mentre dal lato materno sono presenti origini irlandesi, tedesche, inglesi e cornish. L’attore ha inoltre dichiarato di non parlare italiano.

Anche Antonio Cipriano, che nella serie interpreta John Logan, ha una forte componente italiana nella propria storia familiare. Nato nel Michigan, ha raccontato di identificarsi come italoamericano e di avere circa il 75% delle proprie origini riconducibili all’Italia. Le radici più significative arrivano dal ramo materno della famiglia, con nonni e bisnonni provenienti dalla Sicilia. Tra questi figura Cosimo D’Aleo, originario di San Cipirello.

Resta invece un’incognita la conoscenza della lingua italiana da parte di Cipriano. Al momento non risultano dichiarazioni pubbliche che confermino o smentiscano la sua capacità di parlare italiano.

Nella serie, Garrett Graham e John Logan sono due dei volti più popolari della squadra universitaria di hockey dei Briar Hawks. E proprio le origini italiane rappresentano una curiosità che ha incuriosito molti spettatori, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse attorno ai protagonisti della produzione di Prime Video.

© Riproduzione riservata

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