venerdì 10 Ottobre 2025
ll Premio Nobel per la Pace 2025 è di María Corina Machado

La leader dell’opposizione venezuelana si aggiudica il riconoscimento per il suo impegno nella difesa della democrazia

Fonte IG / @nobelprize
Maria Corina Machado, figura di riferimento dell’opposizione al regime di Nicolás Maduro, ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2025.

L’attivista venezuelana è stata premiata per il suo ruolo nella difesa dei diritti civili e nella promozione di una transizione democratica pacifica in Venezuela. La sua vittoria rappresenta un riconoscimento internazionale alla mobilitazione non violenta dei cittadini contro la repressione politica.

Machado diventa così una delle voci simbolo della resistenza democratica in America Latina, attirando l’attenzione della comunità internazionale sulla crisi venezuelana.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Nobel Prize (@nobelprize)

