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Matrimonio Taylor Swift-Travis Kelce, le amiche single protestano: “Ci sentiamo escluse”

Le nozze tra la popstar e il campione Nfl sarebbero fissate per il 3 luglio a New York, ma alcune ospiti contestano le regole del ricevimento

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REDAZIONE
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Matrimonio Taylor Swift
Crediti: Ig| @Taylor Swift
1 ' di lettura

Il matrimonio Taylor Swift e Travis Kelce promette già di essere uno degli eventi mondani più seguiti dell’anno, ma attorno alle nozze della popstar americana e del campione della National Football League non mancano le prime polemiche. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, alcune invitate avrebbero espresso malumore per una particolare regola di etichetta adottata dagli sposi: le donne single dovrebbero partecipare senza accompagnatore.

La cerimonia, che secondo le indiscrezioni sarebbe in programma il prossimo 3 luglio a New York, resta avvolta dal massimo riserbo. Né Taylor SwiftTravis Kelce hanno confermato ufficialmente dettagli sulla location o sugli invitati, ma le voci continuano a rincorrersi negli ambienti dello spettacolo e dello sport americano.

A far discutere sarebbe soprattutto l’assenza del classico “più uno” negli inviti destinati ad alcune ospiti non accompagnate. Una fonte citata dal Daily Mail avrebbe raccontato il disagio di diverse persone invitate al ricevimento, spiegando come alcune si sentano penalizzate rispetto alle coppie già consolidate presenti alla cerimonia. Tra gli ospiti attesi figurerebbero infatti nomi di primo piano del mondo dello spettacolo come Gigi Hadid, Bella Hadid, Emma Stone e Selena Gomez, che parteciperebbe insieme al compagno Benny Blanco.

La coppia aveva annunciato il fidanzamento nell’agosto scorso dopo una relazione seguita costantemente dai media internazionali. Negli ultimi due anni la cantante e il giocatore dei Kansas City Chiefs hanno dovuto conciliare tournée mondiali, allenamenti e impegni sportivi, trasformandosi rapidamente in una delle coppie più popolari dello show business americano.

Intanto cresce anche il “totolocation” sul luogo delle nozze. Tra le ipotesi più accreditate ci sarebbe il celebre Waldorf Astoria New York, recentemente ristrutturato e storicamente legato a matrimoni ed eventi iconici della mondanità internazionale. Restano invece sullo sfondo le lussuose proprietà della cantante nel Rhode Island e a Nashville.

Grande curiosità anche per l’abito da sposa. Secondo i rumors, tra le stiliste favorite ci sarebbero Sarah Burton e Stella McCartney. L’ispirazione potrebbe arrivare da Elizabeth Taylor e dall’abito indossato nel 1950 per le nozze con Conrad Hilton, riferimento che avrebbe un valore simbolico anche per la cantante americana.

© Riproduzione riservata

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