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Quiet Dating, il nuovo modo di iniziare una relazione

Sempre più persone scelgono di vivere le prime fasi di una relazione senza raccontarle subito ad amici e social

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REDAZIONE
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Quiet Dating
Crediti: Immagine di senivpetro su Magnific
1 ' di lettura

Le quiet dating (relazioni riservate) stanno diventando una delle tendenze più discusse nel modo di vivere i rapporti sentimentali. L’idea è semplice: iniziare a frequentare qualcuno senza sentire il bisogno di raccontarlo immediatamente ad amici, conoscenti o social network.

L’espressione “quiet dating” è relativamente recente e viene fatta risalire al 2024, quando è stata utilizzata da Kimberly Bizu, conduttrice del podcast Rich Little Brokegirls. Il significato è letterale: frequentare una persona mantenendo una certa riservatezza, soprattutto nelle fasi iniziali della conoscenza.

Non si tratta di nascondere una relazione o di vivere tutto in segreto. L’obiettivo è piuttosto evitare che una frequentazione appena nata venga caricata di aspettative, interpretazioni o giudizi esterni.

Meno pressione e più spontaneità

Nella fase iniziale di una conoscenza è normale cercare un confronto con gli amici, raccontare dettagli e chiedere consigli. Avere un punto di vista esterno può sembrare utile e più oggettivo. In alcuni casi, però, il rischio è quello di costruire un’immagine della persona che si sta frequentando più vicina ai propri desideri che alla realtà.

Idealizzare qualcuno può trasformare una conoscenza in un’aspettativa difficile da gestire. Quando una relazione viene raccontata troppo presto, si può finire per investire energie emotive su qualcosa che è ancora in fase di costruzione.

Il quiet dating spinge invece a rallentare il processo. Si lascia spazio all’esperienza diretta e alle proprie sensazioni, senza sentirsi obbligati a definire subito il rapporto.

Il ruolo dei social nelle nuove relazioni

Uno degli aspetti più evidenti riguarda i social network. Negli ultimi anni la condivisione della vita privata è diventata sempre più frequente e spesso una relazione viene resa pubblica già nelle primissime fasi.

Eppure esporre un rapporto troppo presto può generare aspettative o creare una pressione indiretta. Commenti, domande o semplici curiosità possono influenzare il modo in cui si vive la relazione.

Le quiet dating relazioni riservate seguono una logica diversa: prima si cerca di capire se il legame ha basi solide, poi eventualmente si sceglie di condividerlo.

Un modo diverso di vivere la coppia

Dietro questa tendenza sembra emergere anche un cambiamento culturale. Sempre più persone non considerano una relazione come l’elemento centrale della propria identità o della propria quotidianità.

© Riproduzione riservata

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