PONTASSIEVE – Angeli del bello a Pontassieve: volontari in piazza per il decoro urbano

Angeli del bello a Pontassieve, provincia di Pisa. Lucia, Andrea, Antonella, Luciano, Stefano, Sira, Massimo, Aurora, e tanti altri i cittadini di ogni età, residenti a Montebonello, insieme al lavoro per il decoro urbano. Il progetto ‘Angeli del bello’ a Pontassieve riparte dalla frazione passata alla ribalta delle cronache per l’inventiva ed il lavoro di squadra che da alcuni anni anima il loro Natale.

Dopo una prima esperienza di qualche anno fa, a Pontassieve è ripartito il progetto degli angeli del bello, grazie al supporto di questo nuovo gruppo di 15 cittadini volontari dediti al bene comune, che intervengono dopo avere pianificato le attività in accordo con le istituzioni locali. Coordinati dalla Fondazione ‘Angeli del bello’ di Firenze, che ormai da circa 15 anni è impegnata in azioni di promozione della cittadinanza attiva ed attività per migliorare il decoro urbano, i volontari si sono occupati della centrale Piazza Pertini a Montebonello.

Sindaco Carlo Boni: “Pontassieve riprende questo percorso con la speranza che sempre più cittadini si uniscano, dimostrando il loro impegno per la nostra città. Ringrazio fin da subito i volontari che hanno proposto di ripartire con questa esperienza e la Fondazione Angeli del Bello per il supporto”.

Con guanti, raccattini, sacchi per la raccolta differenziata, pettorine colorate e grandi sorrisi di soddisfazione, gli angeli del bello si sono cimentati in un Camminpulendo’ di dantesca memoria che ha permesso di raccogliere micro-rifiuti abbandonati nelle siepi, per terra, accanto al fontanello ed alle panchine, contribuendo a ripristinare il decoro urbano.

L’idea alla base degli angeli del bello è l’amore per il proprio territorio e il desiderio di fare qualcosa di concreto per la comunità. I volontari, con il supporto della Fondazione, hanno avviato l’iniziativa con l’intento di estenderla sempre di più, coinvolgendo chiunque desideri partecipare attivamente.

Per partecipare alle iniziative è necessario iscriversi – per motivi assicurativi – alla fondazione. Maggiori dettagli sul portale ‘Angeli del bello’