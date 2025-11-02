Beccato mentre vende una dose di cocaina: arrestato 47enne a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È stato beccato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente.

L’uomo, un 47enne straniero, è stato arrestato nella serata del 27 ottobre a Pisa dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari, transitando nel parcheggio di un supermercato in via Chiassatello, hanno sorpreso il soggetto mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente che, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, si è dato immediatamente alla fuga.

I carabinieri sono riusciti a bloccare il 47enne e la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 8 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 3,6 grammi, 6 telefoni cellulari e documenti rubati, una tenaglia e due chiavi inglesi, qualificati come oggetti atti ad offendere.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Pisa.