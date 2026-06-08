Brucia un’azienda di materiale plastico a Vicopisano: colonna di fumo visibile a chilometri

VICOPISANO – Un vasto e preoccupante incendio è divampato nella prima mattinata di oggi (8 giugno) nel territorio comunale di Vicopisano, nella zona industriale di Noce-Lugnano, mobilitando in massa i soccorritori. L’allarme è scattato intorno alle 9,30 quando le fiamme hanno avvolto un capannone industriale situato in via Masaccio, di proprietà di un’azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico.

La densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza a causa della combustione delle materie plastiche, ha fatto scattare immediatamente la massima procedura d’emergenza. Sul posto sono fiondate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, attualmente impegnate in prima linea nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Nel teatro dell’evento operano due squadre operative supportate da quattro automezzi antincendio e due autobottibombe per garantire il costante rifornimento idrico.

Data la tipologia del materiale andato a fuoco e la potenziale rapidità di propagazione del rogo all’intera struttura, la sala operativa ha disposto il massiccio invio di rinforzi. Sono infatti in corso di arrivo uomini e mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai Comandi limitrofi di Lucca, Pistoia e Livorno per supportare i colleghi pisani. Le operazioni si preannunciano lunghe e delicate, anche per la necessità di mettere in sicurezza l’intera area industriale.

Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali ripercussioni ambientali.

Per precauzione sono stati intanto evacuati i dipendenti delle aziende vicino al rogo nell’area industriale, tra Vicopisano e Cascina, e un istituto scolastico.

Il Comune di Vicopisano ha emesso un’ordinanza precauzionale, emulata anche dal Comune di Cascina e da altri comuni limitrofi.

“In via precauzionale – di legge – e in attesa delle verifiche ambientali di Arpat e Azienda Usl Toscana Nord Ovest, si raccomanda a tutta la popolazione residente, domiciliata o presente sul territorio comunale di mantenere chiuse porte, finestre e altre aperture delle abitazioni e dei luoghi di lavoro; disattivare, ove possibile, impianti di condizionamento, aerazione e ventilazione che prelevano aria dall’esterno; limitare al minimo indispensabile le uscite e la permanenza all’aperto; sospendere attività sportive, ricreative e lavorative all’aperto; lavare accuratamente frutta, verdura, mangimi e foraggi provenienti da coltivazioni all’aperto; tenere gli animali domestici e da cortile in ambienti chiusi, proteggendo cibo e acqua da eventuali ricadute di ceneri o fumi. Disposta inoltre la chiusura della scuola primaria Don Milani di Uliveto Terme, della scuola dell’infanzia di Cucigliana, del nido Primo Volo e dell’asilo Madre della Misericordia. Ordinata anche l’evacuazione temporanea della zona artigianale della Piana di Noce e la chiusura di via Matteotti, via Puccini e via Masaccio. L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione, sulla base degli esiti dei controlli ambientali e dell’evoluzione della situazione”.