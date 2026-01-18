Cade sui Monti Pisani, biker finisce in ospedale

CALCI – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 13 di oggi (18 gennaio) sui Monti Pisani nel comune di Calci per soccorso a persona.
Un biker durante una escursione sul sentiero 129 è caduto infortunandosi. L’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi fornendo anche le coordinate della sua posizione.
Raggiunto dal personale dei vigili del fuoco é stato immobilizzato e consegnato alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso ospedaliero di Cisanello.