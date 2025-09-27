21.6 C
Carambola fra due auto a Peccioli, i mezzi finiscono nel fosso

Cause al vaglio dei carabinieri, i vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti e li hanno affidati ai sanitari per il trasporto in ospedale

Carambola fra due auto a Peccioli, i mezzi finiscono nel fosso (foto vigili del fuoco)
PISA – Carambola fra due auto a Peccioli, i mezzi finiscono nel fosso. 

Anche una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta ieri (16 settembre) alle 18,09 in via della Bonifica nel Comune di Peccioli per un incidente stradale. L’incidente, le cui cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, ha visto coinvolto due autovetture che si sono scontrate finendo poi ai lati della strada.

I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti dei mezzi e li hanno affidati alle cure del 118.

