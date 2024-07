Denunciati e multati due pescatori di frodo nel parco di San Rossore

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Trovati a pescare di frodo nel parco di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli. Per questo sono scattate la denuncia penale e una multa salata.

I carabinieri forestali del nucleo di San Rossore e le guardie del parco si sono fatti trovare, alle prime luci dell’alba, nel luogo che i due usavano come base operativa durante la notte. Avevano ricostruitp, con le indagini che hanno riguardato tutta la corsa del Parco, il loro modus operandi: un fenomeno di bracconaggio ittico che, mediante l’utilizzo di strumenti di pesca illegali, provoca la cattura indiscriminata delle specie ittiche ed il conseguente depauperamento delle risorse in un ambiente vulnerabile e protetto come quello del Parco.