Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione: arrestato a Pisa

PISA – Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla procura di Livorno.
L’uomo è stato individuato dai militari durante un normale servizio di controllo del territorio in via Livornese. A seguito di un accurato accertamento alla banca dati, il trentenne è risultato destinatario del provvedimento restrittivo, scaturito da una serie di condanne per furto in abitazione, commessi nei comuni di Collesalvetti e Livorno tra il 2018 e il 2021.
In base alla condanna ricevuta, l’uomo dovrà ora espiare una pena complessiva di 3 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2100 euro.
L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.