7.6 C
Firenze
domenica 8 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione: arrestato a Pisa

È stato ritenuto responsabile di una serie di colpi fra Collesalvetti e Livorno tra il 2018 e il 2021: ora è in carcere

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla procura di Livorno.

L’uomo è stato individuato dai militari durante un normale servizio di controllo del territorio in via Livornese. A seguito di un accurato accertamento alla banca dati, il trentenne è risultato destinatario del provvedimento restrittivo, scaturito da una serie di condanne per furto in abitazione, commessi nei comuni di Collesalvetti e Livorno tra il 2018 e il 2021.

In base alla condanna ricevuta, l’uomo dovrà ora espiare una pena complessiva di 3 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2100 euro.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.6 ° C
8.2 °
6.5 °
80 %
0.5kmh
75 %
Dom
13 °
Lun
11 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1448)ultimora (1276)sport (77)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati