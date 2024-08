Donna sola in casa accusa un malore: salvata dai carabinieri

Sono stati momenti di apprensione quelli del 20 agosto a Castelfranco di Sotto dove una donna, rimasta sola in casa, si era sentita male. I carabinieri della compagnia di San Miniato sono stati attivati da una segnalazione, giunta alla centrale operativa, da parte della figlia della donna, residente in un altro paese dell’Unione Europa, che, da lunedì mattina, non riusciva più a contattare la madre, già sofferente di alcune patologie.

La madre risiede in un’abitazione insieme ad altre connazionali, che la segnalante sapeva essere in ferie già da qualche giorno. Immediatamente, i carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto si sono attivati e, raggiunta l’abitazione, hanno constatato che la luce era accesa, ma la signora non rispondeva al citofono.

Mentre l’operatore dicCentrale, in costante contatto con la figlia, contattava i vari recapiti, forniti dalla stessa, per rintracciare le connazionali o altri conoscenti della zona, i militari, in prossimità della porta dell’abitazione, hanno ascoltato flebili lamenti provenire dall’interno. Fortunatamente, l’operatore di centrale ha contattato una delle connazionali conviventi, in ferie nel paese di origine, che ha dato indicazioni su come reperire una chiave dell’abitazione, permettendo ai carabinieri di entrare velocemente nell’appartamento, dove hanno trovato la donna riversa a terra al centro dell’ingresso, in forte stato confusionale.