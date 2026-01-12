Due feriti nello scontro fra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti

CASTELFRANCO DI SOTTO – Un violento scontro tra due mezzi pesanti ha scosso le prime luci dell’alba. Erano circa le 6 di questa mattina (12 gennaio) quando, lungo la provinciale 3 in località Orentano, un furgone e un compattatore per la raccolta dei rifiuti si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’impatto è stato particolarmente severo, tanto da richiedere l’intervento immediato di una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. I pompieri hanno dovuto lavorare con estrema precisione per liberare il conducente del furgone, un uomo di 59 anni, rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del proprio veicolo.

La macchina dei soccorsi, coordinata dal 118, ha visto l’impiego dell’automedica di Pontedera e di un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte. Dopo le delicate operazioni di estrazione, l’uomo è stato stabilizzato sul posto: nonostante la gravità del trauma, il 59enne è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. È stato quindi trasferito d’urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Anche il conducente del mezzo per la raccolta rifiuti ha riportato ferite nello scontro, sebbene le sue ferite siano lievi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, rimasta congestionata per consentire la messa in sicurezza dei mezzi e dei luoghi da parte dei vigili del fuoco. Le indagini dovranno ora chiarire se a causare l’incidente sia stato un malore, una distrazione o il fondo stradale reso insidioso dall’umidità mattutina.