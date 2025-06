Evacuate 22 persone in centro a San Miniato per il crollo causato da una perdita idrica

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN MINIATO – Crollo ed evacuazioni in centro storico a San Miniato.

È successo in via IV novembre dove intorno alle 13 di ieri (8 giugno) una scala che dava accesso ad un terreno è crollata. Il personale dei vigili del fuoco arrivato sul posto ha rilevato la presenza di una occulta perdita dalla rete idrica. Successive verifiche tecniche hanno portato a scoprire crepe e infiltrazioni in locali interrati non in uso con la presenza di rilevanti quantità di acqua.

La situazione ha scaturito provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità. I vigili del fuoco hanno evacuato tre civici in cui abitano 13 nuclei familiari per un totale di 22 persone.

Inoltre chiuse a scopo precauzionale anche quattro attività commerciali fronte strada oltre ad un asilo nido e uno studio tecnico posti all’interno di uno dei civici interessati.

Sul posto Acque Spa, polizia locale e protezione civile. L’intervento si è concluso alle 20,40 circa.