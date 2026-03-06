15.2 C
Frattura un’orbita e una costola alla compagna: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Pisa dopo l'ennesimo episodio di una relazione fatta di violenze ripetute

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto polizia)
1 ' di lettura

PISA – La Squadra Mobile della questura di Pisa, lo scorso mercoledì, ha notificato ad un soggetto di 50 anni un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Pisa che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa frequentati, con contestuale apposizione del braccialetto elettronico.

Le indagini hanno avuto origine all’inizio dell’anno quando la donna, ormai esasperata da una convivenza di quasi tre anni con il suo compagno caratterizzata da continue violenze fisiche e verbali, consistite anche in schiaffi, calci e pugni, all’ennesima aggressione da parte dell’indagato decideva di chiamare le forze dell’ordine e chiedere aiuto. Proprio durante questo ultimo litigio familiare, l’uomo, anche alterato dall’assunzione di alcol, l’ha percossa con una tale violenza da causarle un trauma cranico con frattura di un’orbita oltre che una frattura scomposta di una costola.

Proprio mentre era ricoverata nel reparto di chirurgia maxillo-facciale, la donna chiedeva di sporgere denuncia e raccontare la sua drammatica esperienza di convivenza e violenza domestica. Il personale sanitario ha contattato così il posto fisso di polizia dell’ospedale Cisanello di Pisa che, grazie all’intervento di operatori specializzati, ha raccolto la querela della donna ancora ricoverata in ospedale.

Una rapida attività investigativa della Squadra Mobile di Pisa, coordinata da un Magistrato del Gruppo specializzato in violenza di genere della procura della Repubblica di Pisa, consentiva di raccogliere elementi gravi ed inequivoci in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate che determinavano il Gip ad adottare la misura cautelare eseguita negli scorsi giorni.

© Riproduzione riservata

