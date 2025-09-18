18.9 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 17 anni

Fatale l'impatto nel piazzale dell'Ikea per Jacopo Gambini: è morto all'arrivo in ospedale. Gravissimo l'altro conducente di 16 anni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 16 anni
Frontale fra due moto a Pisa: muore un ragazzo di soli 16 anni (foto profilo IG)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È drammatico il bilancio dello scontro frontale fra due moto avvenuto mercoledì sera, poco dopo le 19,30, in un lato del parcheggio dell’Ikea, alla periferia sud di Pisa.

Una tragedia che ha tolto la vita a un ragazzo di 17 anni, studente dell’istituto Da Vinci di Pisa, e lasciato in gravissime condizioni l’altro giovane motociclista coinvolto, il 16enne studente del liceo Dini, Leonardo Renzoni. 

Si chiamava Jacopo Gambin, il giovane deceduto. Secondo le ricostruzioni della cronaca locale, lui e l’amico si trovavano nel piazzale dell’Ikea, dove spesso alcuni ragazzi si ritrovano con le loro moto, forse per fare evoluzioni o semplicemente per circolare.

L’impatto è stato violento, con conseguenze immediate: Leonardo è stato trovato in arresto cardiaco e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. L’altro giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale.

La polizia municipale di Pisa ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Al momento non è chiaro se vi fosse eccessiva velocità, distrazione o altri elementi esterni che abbiano influito sull’incidente.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.9 ° C
21.2 °
18.9 °
87 %
1.1kmh
41 %
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (15)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati