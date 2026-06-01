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Furto di mezzi aziendali della Geofor, possibili disagi per la raccolta dei rifiuti

Già attivate tutte le procedure necessarie per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività

Cronaca
REDAZIONE
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Il servizio di raccolta rifiuti di Geofor (foto Geofor)
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Furto di mezzi aziendali della Geofor, possibili disagi per la raccolta dei rifiuti. Ad annunciarlo è la Geofor. 

“Si informa la cittadinanza – dice la nota ufficiale – che, a seguito del furto di alcuni mezzi aziendali adibiti ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani, potrebbero verificarsi ritardi nello svolgimento dei servizi nei Comuni dell’area pisana. L’azienda Geofor ha già attivato tutte le procedure necessarie per limitare i disagi e ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività del servizio. Geofor si scusa con gli utenti per gli inconvenienti eventuali e ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione”.

Seguiranno eventuali aggiornamenti attraverso il sito internet www.geofor.it.

© Riproduzione riservata

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