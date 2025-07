Incendio distrugge completamente un’auto sulla via delle colline per Legoli

Getting your Trinity Audio player ready...

PECCIOLI – Paura per un rogo che ha avvolto totalmente un’auto.

Personale dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuto alle 20,45 in via delle Colline per Legoli per l’incendio. Dal motore della vettura, durante la marcia, si sono sviluppate le fiamme che hanno comunque dato tempo agli occupanti di abbandonare l’abitacolo e mettersi in salvo.

Il personale dei vigili del fuoco ha domato le fiamme ed estinto l’incendio che ormai aveva avvolto completamente l’auto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di loro competenza.