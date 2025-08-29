27.7 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Investito da un’auto, gravissimo a Cisanello

L'incidente intorno alle 13 in viale Bonaini. Ferito condotto d'urgenza all'ospedale pisano con una emorragia dall'orecchio

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Sanità in Toscana: 100 euro l'ora a medici che tagliano liste attesa
(Foto Cinzia Gorla)
PISA – Gravissimo dopo l’investimento. 

Non è ancora chiaro se l’uomo travolto sia un pedone o se fosse a bordo di un monopattino. Di certo c’è che in viale Bonaini a Pisa l’auto investitrice è passata sopra il corpo del ferito, che è stato condotto d’urgenza all’ospedale pisano di Cisanello. 

Il ferito, al momento dell’intervento, perdeva sangue dall’orecchio, chiaro sintomo della gravità delle lesioni. Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine. 

 

© Riproduzione riservata

