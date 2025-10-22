La prevenzione contro le truffe agli anziani si fa (anche) a teatro: appuntamento a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Prosegue nella stagione autunnale la campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani, Occhio alle truffe, realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del ministero dell’interno e la collaborazione con prefettura di Pisa, gruppo Paim e Autolinee Toscane.

Dopo il successo dei due appuntamenti estivi a Calambrone nell’ambito di Eliopoli Summer, torna sul palcoscenico la compagnia teatrale I Dicche con lo spettacolo in vernacolo pisano Occhio alle truffe, dedicato al tema della sicurezza e della prevenzione. L’appuntamento, a ingresso libero, è per sabato (25 ottobre) alle 17 alle Officine Garibaldi (via Gioberti, 39).

Al termine dello spettacolo seguirà un breve momento di confronto con il pubblico, per approfondire i contenuti emersi e fornire strumenti concreti di difesa e consapevolezza.

“Abbiamo scelto il linguaggio del teatro come strumento diretto, accessibile e profondamente umano per affrontare un tema serio e attuale. – dichiara l’assessore alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro – Il palcoscenico si trasforma in un luogo di prevenzione, riflessione e coinvolgimento, capace di parlare a tutti, in particolare alle persone anziane, che sono purtroppo tra le più colpite da questo tipo di reati. Il gruppo de I Dicche ha accolto con sensibilità la sfida di creare un vero e proprio progetto teatrale antitruffa, fondato sulla capacità di raccontare la quotidianità con ironia e intelligenza, un ulteriore mezzo utile a diffondere una cultura della prevenzione e della cittadinanza attiva”.

Lo spettacolo

Tra ironia e riflessione, la rappresentazione propone una serie di sketch che illustrano le più comuni tipologie di truffe, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, in particolare le persone anziane, a riconoscere e prevenire i comportamenti ingannevoli, sia online che a domicilio.



La campagna informativa

Occhio alle truffe

si articola attraverso diverse azioni di comunicazione e sensibilizzazione. Nel mese di luglio è stato distribuito a tutte le famiglie pisane un depliant informativo, allegato alla rivista comunale Pisa Futura, con consigli pratici per evitare raggiri.

La campagna si è inoltre estesa alle affissioni informative e spazi dedicati sugli autobus urbani, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e rafforzare la consapevolezza collettiva sul tema della sicurezza. Il percorso proseguirà anche nel mese di novembre con due nuovi appuntamenti di incontro e dialogo con la cittadinanza: mercoledì 12 novembre alle 16, alle Officine Garibaldi, si terrà un incontro aperto a tutti, al quale saranno presenti alcune associazioni cittadine, seguito da un momento conviviale con un piccolo aperitivo.

Sabato 15 novembre, invece, dopo la messa presso la parrocchia di San Biagio (alle 18,45), si svolgerà un altro incontro aperto alla cittadinanza, con un focus particolare sulle persone anziane, per continuare a promuovere consapevolezza e strumenti di difesa contro le truffe.